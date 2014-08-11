МЗС Фінляндії: сходу України потрібна гуманітарна допомога

Про це заявив міністр закордонних справ Фінляндії Ерккі Туоміоя, передає "ЄвроПравда". "Ситуація на сьогодні ще далека від тієї, яка в Газі, проте досить катастрофічна", - заявив він.

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За його словами, ООН і ОБСЄ повинні включитися в роботу, проте лише "під керівництвом українського уряду".

"Не можна просто ввести санкції, а потім сидіти і дивитися на погіршення ситуації", - зазначив Ерккі Туоміоя, додавши, що, на його думку, Євросоюзу потрібно шукати можливості для політичного вирішення конфлікту, хоча на співпрацю з боку Росії не варто сподіватися.