Більше ста громадян України попросили притулку в Фінляндії - ЗМІ

Про це повідомляє Uutiset з посиланням на Keskisuomalainen. Торік притулку у Фінляндії попросили п'ятеро українців.

За даними газети, всі особи, що просять притулку, перебували на сезонних роботах у Фінляндії.

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За оцінками Імміграційної служби, кількість прохачів притулку може зрости, так як на даний момент приблизно 7 000 громадянам України видано фінські візи, зокрема, для сезонних робіт.