Більше ста громадян України попросили притулку в Фінляндії - ЗМІ
09:49, 07 серпня 2014Суспільство
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Більше ста громадян України попросили притулку у Фінляндії.
Українці попросили притулку в Фінляндії / motto.net.ua
Про це повідомляє Uutiset з посиланням на Keskisuomalainen. Торік притулку у Фінляндії попросили п'ятеро українців.
За даними газети, всі особи, що просять притулку, перебували на сезонних роботах у Фінляндії.
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За оцінками Імміграційної служби, кількість прохачів притулку може зрости, так як на даний момент приблизно 7 000 громадянам України видано фінські візи, зокрема, для сезонних робіт.
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