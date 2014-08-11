Мешканцям у зоні АТО радять сховатися у бомбосховищах, запастися їжею та водою

РНБО звернулась до мирних мешканців у зоні бойових дій з проханням не виходити на вулиці, сховатись у бомбосховищах, запастися їжею та водою, не залишати дітей самих та користуватися мобільними телефонами у разі необхідності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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РНБО радить мирним мешканцям, які залишаються у зоні бойових дій, «якомога менше бути на вулицях, якщо є можливість - десь сховатися в бомбосховищі, якщо є можливість - запастися їжею, водою».

«Зважаючи на те, що дуже мало електрики залишилось, мобільні телефони використовувати та вмикати у разі необхідності, щоб залишатися постійно на зв’язку», - додав Лисенко.

Також речник РНБО закликає мирних жителів у зоні АТО «не залишати дітей самих, здійснювати за ними постійний нагляд, якщо є можливість, запастися медичними препаратами».