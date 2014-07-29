РНБО: Бойовики повністю заблокували Луганськ і не дають мешканцям виїхати з міста

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Є інформація, що бойовики використовують дітей як живий щит», - сказав він.Читайте такожЗ початку липня в Луганську загинули 93 мирних жителі, ще 407 поранені - міськрада

«Бойовики не дають мешканцям покинути міста, наприклад, в Луганську вони вже повністю заблокували вихід з міста і контролюють, щоб жодна машина не вивезла мешканців, тобто там дуже сувора зараз ситуація», - наголосив Лисенко.

«Про гуманітарний коридор вони взагалі мови не ведуть, якщо раніше нам вдавалося навіть організовувати додаткові потяги до Луганська і звідти до Києва, то зараз вони повністю перекрили залізницю», - зауважив речник РНБО.