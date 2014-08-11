В СБУ уточнили з чого обстріляли завод "Авіакон"

Про це УНІАН повідомили в прес-групі Управління СБУ в Сумській області. В Управлінні СБУ також повідомили, що невідомі підірвали вибуховий пристрій на дорозі сполученням "музей авіації - Аеродром". В результаті обстрілу пошкоджено 2 музейні експонати - макети вертольотів Мі-6, Мі-8 та електрощитова заводу, а в результаті вибуху - залізобетонна плита дорожнього покриття.

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Згідно з повідомленням, за фактом обстрілу розпочато досудове слідство з попередньою кваліфікацією злочину як "вчинення терористичного акту" і "незаконне поводження зі зброєю". "В даний час в рамках кримінальної справи призначено низку експертиз. За попередніми даними, вогнемети "Джміль" не перебувають на озброєнні української армії", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 9 серпня, близько 4.45, Конотопський авіаремонтний завод "Авіакон" обстріляли з гранатомета. 3 постріли потрапили в заводський музей, де був пошкоджений макет вертольота. Ще одним пострілом потрапили у дах розподільної станції. Постраждалих немає, руйнування незначні, підприємство функціонує в штатному режимі.