Підтверджений факт обстрілу авіаремонтного заводу "Авіакон"

Про це повідомляється на сайті "Укроборонпрому". "У ніч на 9 серпня, близько 4.45, здійснено 4 постріли, ймовірно, з гранатомета в споруди ДП "Конотопський авіаремонтний завод "Авіакон", - йдеться в повідомленні. Також уточнюється, що "3 постріли потрапили в заводський музей, де був пошкоджений макет вертольота. Ще одним пострілом потрапили у дах розподільної станції. Постраждалих немає, руйнування незначні, підприємство функціонує у звичному режимі".

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На місці працює слідчо-оперативна група представників СБУ, прокуратури і МВС.

Підприємство входить до складу ДК "Укроборонпром" і спеціалізується на ремонті та модернізації вертольотів.

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня близько 01.00, в Харкові був обстріляний з вогнемета Бронетанковий завод, який спеціалізується на ремонті техніки для збройних сил України.