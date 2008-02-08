У Тимошенко пропонують Україні у понеділок провести ”газовий експеримент”

У понеділок газ у українців буде. У цьому запевнив перший віце-прем`єр-міністр України Олександр Турчинов, коментуючи на прохання журналістів заяву представника "Газпрому" Сергія Купріянова про можливе припинення постачань газу до України з 11 лютого.

Як передає кореспондент ЛІГАБізнесІнформ , А.Турчинов підкреслив, що остання заява "Газпрому" - це "ще одна агітація за позицію уряду відмовитися від посередників на газовому ринку". За словами першого віце-прем`єра, на сьогодні прямих контрактів між "Нафтогазом України" і "Газпромом" немає. Весь імпортний газ до України постачає компанія "Росукренерго".

"І заяви "Газпрому" свідчать про те, що дочірня компанія "Укргазенерго" не розрахувалася своєчасно з "Росукренерго", "Росукренерго" своєчасно не розрахувалося з "Газпромом", і тепер знову, як це було, здається, рік тому, "Газпром" хоче, щоб держава гарантувала вже посередника. Тобто, я думаю, що ті переговори, які ми плануємо провести з Російською Федерацією щодо переходу на прямі розрахунки, вони звільнять Україну від таких заяв, і схема взаємин між державними підприємствами "Газпром" і "Нафтогаз" буде прозорою, і у випадку, якщо "Нафтогаз" не зможе розрахуватися, тоді, безумовно, держава гарантуватиме його розрахунки. Даруйте, гарантувати розрахунки посередників... напевно, ніде в світі такого немає", - сказав він.

А.Турчинов підкреслив, що український уряд не залишить таку заяву без реакції. "Єдине, що я вам можу сказати - це те, що з понеділка газ у всіх у вас буде. Можете провести експеримент: включити ваші газові плити, газ поступатиме, це з одного боку. З іншого боку, я ще раз повторюю, це свідоцтво необхідності прискорення переговорів із цього приводу", - додав перший віце-прем`єр-міністр.

Щодо "Росукренерго" А.Турчинов зауважив, що держава має змусити цю структуру своєчасно розраховуватися з тими, хто поставляє їй газ. Також А.Турчинов звернув увагу на те, що Україна не перевищує ліміту споживання газу: щоденний ліміт, за його словами, складає 156 млн. кубометрів, а вибирається лише 152 млн. кубометрів, оскільки зима не дуже холодна.

"Тому перебору газу ніякого не немає. НАК "Нафтогаз України" виконує всі свої зобов`язання, у тому числі і з транзиту газу до Європи, і ми тут не бачимо проблем, окрім проблем посередників, які паразитують на енергетичному ринку. Цю проблему дійсно треба вирішувати", - підсумував А.Турчинов.

Нагадаємо, вчора представник "Газпрому" Сергій Купріянов заявив, що з 11 лютого компанія може припинити постачання газу до України. За його словами, таких заходів буде вжито "Газпромом", "якщо Україна найближчим часом повністю не розрахується по всій простроченій заборгованості".

"З початку 2008 року Україна одержує через компанію "Росукренерго" не тільки середньоазіатський, але і російський газ. При цьому українська сторона не може виразно пояснити, хто споживає цей газ, коли і ким постачання російського газу будуть сплачені. Проте, неоформлене споживання російського газу продовжується, і, як наслідок, росте заборгованість", - відзначив С.Купріянов.