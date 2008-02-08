У НУ-НС визнали, що ПР може влаштувати дострокові вибори

"Для позачергових виборів мають бути відповідні підстави. Ці підстави визначені в Конституції. І якщо створяться відповідні передумови, якщо ПР повторить те, що зробила опозиція у 5 скликанні, і всі депутати складуть свої повноваження, і так само відмовляться від повноважень всі наступні у списку, тоді можуть виникнути підстави, передбачені 82 статтею Конституції України, які були минулого разу", - так прокоментував народний депутат від фракції "Наша Україна - Народна Самооборона" Юрій Ключковський у розмові із кореспондентом сайту RAZOMможливість ще одних дострокових виборів в Україні.

"А щодо інших підстав, - додав він, - це 30 днів непроведення засідання ВР - така підстава може виникнути, якщо вони протягом 30 робочих днів будуть зривати засідання. Тоді у Президента з’являється право призначати вибори. Однак це саме право Президента, а не обов’язок. Тому за Президентом буде рішення, чи проводити позачергові вибори, чи не проводити".

Юрій Ключковський сподівається, що здоровий глузд переможе. "Якщо ж опозиція буде і надалі затятою у безглуздому протистоянні , я думаю, ми знайдемо спосіб проведення засідання всупереч їхньому бажанню та перешкодам", - сказав народний депутат.