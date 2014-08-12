Терористи в районі Горлівки відрізані від «ДНР» - Тимчук

Про це повідомляє Дмитро Тимчук з групи "Інформаційний опір".

Проведені підготовчі заходи для подальших дій за напрямом Шахтарськ-Торез-Сніжне-Красный Луч. Одночасно силами авіації і артилерії нейтралізована частина груп терористів, що висувалися для посилення оборони бойовиків в районі Шахтарська, Тореза і Сніжного. Частина груп бойовиків прибула в ці райони і організовують оборону.

Як повідомляє Тимчук, під контролем сил АТО знаходиться ділянка траси, що з'єднує Горлівку з силами бойовиків в районі Ясинувата-Донецьк. Таким чином, угруповання терористів в районі Горлівки відрізані від «ДНР».

Сили АТО проводять рейдові операції на території, умовно контрольованій терористами. Відзначається низька щільність сил і засобів бойовиків в їх «тилах» - вся жива сила і озброєння «ДНР» і «ЛНР» кинуті «на передову».

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"На звільнених територіях продовжують діяти диверсійні групи терористів. Відзначаються випадки обстрілу блок-постів сил АТО з цивільного автотранспорту, попереджуються спроби диверсій на об'єктах інфраструктури", - пише Тимчук.

Продовжують обстріли позицій сил АТО, в тому числі з боку Росії. Зокрема, протягом вечора 11 серпня та вночі:

- двічі були обстріляні позиції сил АТО з БМ-21 «Град» в районі Вергунского роз'їзду (Луганськ).

- двічі з мінометів і БМ-21 «Град» обстріляні позиції артилерії сил АТО. Втрат немає, пошкоджено 2 од. техніки.

- артилерійський удар завдано по позиціях сил АТО в районі Успенки.

- з мінометів обстріляні позиції силовиків в районі Андріївки.

- при поверненні з блок-поста в районі Старобешева з гранатометів РПГ-7 був обстріляний транспорт сил АТО. За попередніми даними, є втрати.

- з боку Росії проведено кілька обстрілу позицій сил АТО. Зокрема, з артилерії - по блок посту поблизу Іллінки, з артилерії - по позиціях в районі Семенівське, з БМ-21 «Град» - по позиціях поблизу Степанівки, двічі з артилерії - по позиціях сил АТО в районі Савур-Могили.