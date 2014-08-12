Радник Авакова оприлюднив список із 150 міліціонерів, які підтримали «ДНР»

Список Геращенко розмістив на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні я публікую списки міліціонерів Донецька, які добровільно перейшли на бік створеної Путіним терористичної організації - Донецька народна республіка. Там 150 прізвищ. Це не остаточний список. Будуть ще. І хай всі ті, хто вирішив стати зрадником і пристосуванцем, знають, що ми про них знаємо», - заявив Геращенко.

Ці списки потрапили до Геращенка, за його словами, «завдяки чесним співробітникам міліції». «Для того щоб одержати ці списки, чесні міліціонери ризикували своїм життям і життям своїх близьких. Зараз вони поза небезпекою і будуть представлені до державної нагороди за внесок в очищення органів внутрішніх справ від зрадників і пристосуванців», - зазначив радник міністра.

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За його словами, кожен із списку буде під пильним контролем служби внутрішньої безпеки МВС, прокуратури і СБУ. «Кожному має бути відплата за його справи», - наголосив Геращенко.