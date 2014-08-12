Радник Авакова оприлюднив список із 150 міліціонерів, які підтримали «ДНР»
Радник міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Антон Геращенко оприлюднив список міліціонерів, які перейшли на бік так званої «Донецької народної республіки», яка визнана українською владою терористичним угрупованням.
Список Геращенко розмістив на своїй сторінці у Facebook.
«Сьогодні я публікую списки міліціонерів Донецька, які добровільно перейшли на бік створеної Путіним терористичної організації - Донецька народна республіка. Там 150 прізвищ. Це не остаточний список. Будуть ще. І хай всі ті, хто вирішив стати зрадником і пристосуванцем, знають, що ми про них знаємо», - заявив Геращенко.
Ці списки потрапили до Геращенка, за його словами, «завдяки чесним співробітникам міліції». «Для того щоб одержати ці списки, чесні міліціонери ризикували своїм життям і життям своїх близьких. Зараз вони поза небезпекою і будуть представлені до державної нагороди за внесок в очищення органів внутрішніх справ від зрадників і пристосуванців», - зазначив радник міністра.
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За його словами, кожен із списку буде під пильним контролем служби внутрішньої безпеки МВС, прокуратури і СБУ. «Кожному має бути відплата за його справи», - наголосив Геращенко.