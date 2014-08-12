Близько 2 тисяч активістів під ВР вимагають ухвалити закони про люстрацію та вибори

Як передає кореспондент УНІАН, активісти встановили навпроти центрального входу до ВР автомобіль із звукопідсилювальною технікою.

Вони вимагають очищення влади, зниження прохідного бар'єру під час виборів до парламенту. Також деякі активісти вигукують вимоги про розпуск депутатів Харківської міської ради.

У мітингарів в руках плакати з написами: “Україні — європейські закони”, “Припиніть фінансувати регіоналів”, “Нова влада — старі схеми”, “Не дайте гадам пролізти в Раду”.

У активістів в руках національні прапори, партійні прапори ВО “Свобода” та партії “Демократичний альянс”.

Учасники акції слухають трансляцію засідання ВР у прямому ефірі.

Верховну Раду охороняє щільний кордон правоохоронців, за яким розмістились бійці спецпідрозділу “Київ-1”.

Читайте такожВР не внесла до порядку денного жоден законопроект про вибори, оголошено перервуКрім того, у Маріїнському парку перебуває близько 500 працівників міліції у захисному спорядженні та зі щитами. Також біля Маріїнського палацу перебуває декілька автобусів із затонованим склом.