Дивіться виступ голови Нацбанку щодо падіння гривні. Трансляція завершена

17:16, 12 серпня 2014
Політика
0 0

Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов викликав до парламенту голову Національного банку Валерію Гонтареву. 

скриншот видеоролика

Голова Національного банку Валерія Гонтарева виступає в парламенті:

Детальніше про падіння курсу гривні дивіться у спецтемі: Стрімке падіння гривні

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter