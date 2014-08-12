Дивіться виступ голови Нацбанку щодо падіння гривні. Трансляція завершена
17:16, 12 серпня 2014Політика
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Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов викликав до парламенту голову Національного банку Валерію Гонтареву.
Гонтарєва намагається пояснити, що сталося з курсом гривні / УНІАН
Голова Національного банку Валерія Гонтарева виступає в парламенті:
Детальніше про падіння курсу гривні дивіться у спецтемі: Стрімке падіння гривні
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