Дивіться виступ голови Нацбанку щодо падіння гривні. Трансляція завершена

Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов викликав до парламенту голову Національного банку Валерію Гонтареву.

Голова Національного банку Валерія Гонтарева виступає в парламенті: Детальніше про падіння курсу гривні дивіться у спецтемі: Стрімке падіння гривні

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