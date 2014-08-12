Тягнибок: Законопроектом про люстрацію регіонали перехитрили самі себе

Про це заявив лідер фракції "Свобода" Олег Тягнибок в ефірі "5 каналу", пише Українська правда.

За його словами, "регіонали" перехитрили самі себе.

"Вийшов дуже цікавий казус. "Регіонали" хотіли показати, як вони вважали, усю абсурдність того, що відбувається з люстрацією і поставили законопроект Матвієнкова, де є така норма, що всі депутати від першого до сьомого скликання не мають права бути депутатами", - розповів він.

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"І зал проголосував "за", 237 голосів. Цей законопроект вноситься в порядок денний, але згідно з регламентом, якщо закон включили в порядок денний, то всі інші розглядаються як альтернативні. Тобто, наш спільний проект №4359а також буде розглядатися у четвер", - пояснив Тягнибок.

Як відомо, Рада у вівторок не могла включити законопроекти більшості про люстрацію у порядок денний, але включила законопроект регіонала Матвієнкова.

Розлядати питання люстрації депутати будуть у четвер.