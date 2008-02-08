Регіонали кажуть, що всередині коаліції зріє корупційний скандал

Члени фракції Партії регіонів не збирають підписів за відставку Арсенія ЯЦЕНЮКА з посади голови Верховної Ради.

Про це заявив народний депутат від Партії регіонів Віктор ТИХОНОВ в коментарі прес-службі цієї партії.

На його думку, «подібні звинувачення пов`язані з тим, що всередині коаліції зріє корупційний скандал, в якому замішані представники «демократичної» більшості».

Депутат вважає, що цей скандал «безпосередньо пов`язаний з темою Тендерної палати і законом про держзакупівлі, який дозволяє чиновникам застосовувати корупційні схеми при використанні бюджетних коштів».

В.ТИХОНОВ припускає, що «в БЮТ багато симпатиків діючого закону про держзакупівлі, і саме це послужило причиною, з якої в суспільство вкидається провокативна інформація».

Він зазначив, що необхідний новий закон про держзакупівлі, який виключить корупцію. За словами депутата, необхідно «вже найближчим часом відмінити діючий закон про держзакупівлі» і спільно зі всіма політичними силами розробити і прийняти новий закон. «І в цьому ми готові підтримувати Президента», - сказав В.ТИХОНОВ.

В.ТИХОНОВ зазначив, що «непрофесіоналізм нинішнього уряду, відкрите лобіювання їм інтересів окремих підприємців останнім часом викликають жорстку реакцію протидії з боку Президента». «Це порушує далекосяжні плани Юлії ТИМОШЕНКО і стає причиною зростаючого конфлікту між Секретаріатом глави держави і урядом», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого Президент Віктор ЮЩЕНКО заявив, що до збору підписів під вимогою про відставку А.ЯЦЕНЮКА з посади голови Верховної Ради долучилися не тільки опоненти, але й союзники блоку “Наша Україна – Народна самооборона”.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що як тільки за його ініціативою була спроба включити до порядку денного ВР законопроект про держзакупівлі, дві політичні сили зібрали підписи про усунення голови ВР з посади. “Як ні парадоксально, ці підписи зібрали наші союзники і наші опоненти по Верховній Раді”, - сказав Президент.