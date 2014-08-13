Кабмін створив офіс з питань європейської інтеграції

Про це сказав міністр Кабінету міністрів Остап Семерак. "Ми прийняли постанову Кабінету міністрів про створення урядового офісу з питань європейської інтеграції та затвердили положення про цей офіс", - повідомив Остап Семерак.

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За його словами, такий офіс є ключовим інструментом координації, який український уряд створив у національній системі імплементації Угоди про асоціацію України з ЄС.

Крім того, Остап Семерак поінформував про черговий етап конкурсу з визначення заступників міністрів з питань європейської інтеграції, які представлятимуть основний склад української частини Комітету з питань європейської асоціації. "Сьогодні відбулася кінцева фаза відкритого конкурсу на посади заступників міністрів з євроінтеграції", - підкреслив міністр.

Він наголосив, що відповідно до рішення уряду про проведення відкритого відбору претендентів на зазначені посади, ця фаза передбачала участь у конкурсі мінімум двох претендентів у кожному міністерстві. "Насправді заявки на участь у конкурсі подавало по 2-3 претендентів на одну посаду. Усі кандидати мали можливість презентувати себе і свою програму перед членами Кабінету міністрів, відповісти на запитання, а після цього відбулося рейтингове голосування членів уряду", - повідомив Остап Семерак, додавши, що усього у цьому публічному конкурсі взяло участь понад 190 осіб. Сьогодні Кабінет міністрів мав можливість заслухати 26 кандидатів.

Він наголосив, що уже на наступному засіданні Кабінет міністрів зможе прийняти остаточне рішення із затвердження претендентів на посади заступників міністрів з питань євроінтеграції.