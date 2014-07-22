Київ отримав перелік потенційних для Росії ризиків від Угоди про асоціацію



Про це у вівторок журналістам повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін.

«Вчора ми отримали бачення російською стороною потенційних ризиків (ми не говоримо про проблеми). Наприклад, митне адміністрування. Це - цікава галузь, і ми повинні знайти практичні відповіді. Але це – питання імплементації угоди», - сказав він.

Глава зовнішньополітичного відомства України знову наголосив, що не бачить зв’язку між ратифікацією Угоди з тристоронніми консультаціями, які ведуть Україна з Росією та Європейською комісією стосовно аспектів імплементації Угоди.

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«Це – два різних трека – ратифікація Угоди та консультації щодо її імплементації. Я вважаю, що це абсолютно незалежні процеси. По-перше, ми зараз ведемо тристоронні консультації з ЄК та російською стороною, але ми не обговорюємо логіку угоди, ми не обговорюємо текст угоди. Угода – це живий організм, і ми можемо гнучко, в залежності від потреб української економіки, працювати з регуляторними рамками. Наприклад, окремі акти ЄС ми можемо імплементувати швидко чи повільно. У цьому аспекті у нас є простір для гнучкості, але це важливо саме нам, Україні», - пояснив Клімкін.