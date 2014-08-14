З Києва, Харкова та Дніпропетровська вийшли колони вантажівок з гуманітаркою для Донбасу

Як передає кореспондент УНІАН, коментуючи журналістам подію, міністр інфраструктури України Максим Бурбак повідомив, що цей вантаж направляється у Старобільськ Луганської області за дорученням прем’єр-міністра Арсенія Яценюка.

«Ми провели нараду з водіями, усіх заспокоїли, безпеку буде забезпечено», - сказав міністр.

Бурбак додав, що вантаж профінансований частково за рахунок держбюджету, частково за кошти благодійників.

«Вчора уряд ухвалив рішення про додаткове виділення 10 млн грн. Тут (у вантажівках - УНІАН) і благодійна допомога, і те, що було закуплено за гроші бюджету. Це черговий вантаж нашим співвітчизникам», - сказав Бурбак.

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Із Харкова на Луганщину також відправилася колона вантажних автомобілів, які доставлять 220 тонн гуманітарної допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це перед відправленням автомобілів повідомив журналістам голова Харківської облдержадміністрації Ігор Балута.

За його словами, всього на Луганщину будуть відправлені 26 великовантажних автомобілів, 18 з яких підготовлені силами облдержадміністрації, решта - сусідніми областями та Міністерством аграрної політики.

Гуманітарний вантаж містить продукти харчування та засоби гігієни. Зокрема на Луганщину будуть відправлені 12 тонн хліба, 30 тонн борошна, 3 тонни кондитерських виробів, 44 тонни води, 21,5 тонни цукру, 30 тонн картоплі, 17 тонн капусти, 19 тонн цибулі, інші овочі, фрукти тощо.

Голова ХОДА зауважив, що за досвідом попередніх відправлень гуманітарних вантажів з Харківської області в зону проведення АТО розподіл допомоги відбувається з розрахунку 19 тонн на 10,5 тисяч осіб. Балута наголосив, що за логістику та розподілення вантажу відповідатиме Держслужба з надзвичайних ситуацій.

У свою чергу начальник управління ДАІ в Харківській області Ігор Швидкий зазначив, що вся колона буде розділена на дві частини, які будуть супроводжуватись екіпажами ДАІ.

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Ще одна колона має відправитися на Донбас із Дніпропетровська.

Місцем призначення колон з цим вантажем визначено місто Старобільськ (Луганська область), де його, відповідно до міжнародних норм, приймуть представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Червоний Хрест розподілятиме цю допомогу серед цивільного населення Донеччини і Луганщини, яке опинилося на контрольованих терористами територіях.