У РПЦ розповіли про авторитет нового предстоятеля УПЦ МП

У Руській Православній Церкві відзначають, що новообраний Предстоятель Української Православної Церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій молитовник, який користується авторитетом і в середовищі ченців, і в широких колах мирян.

Про це заявив голова відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату митрополит Волоколамський Іларіон у коментарі "УНІАН-Релігії".

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«Вибір українського єпископату мене не здивував, бо владику Онуфрія в нашій Церкві знають і люблять багато хто. Він людина духовна, молитовник, який користується авторитетом і в середовищі ченців, і в широких колах мирян. Як і личить істинному пастирю, владика не робить гострих або суперечливих політичних заяв, не займає ту чи іншу сторону в протистоянні, але намагається, за заповітом апостола Павла, "бути всім для всіх, щоб спасти бодай деяких" (1 Кор. 9.22)», - зазначив митрополит Іларіон.

Водночас голова ВЗЦЗ підкреслив, що «новому Предстоятелю належить вступити на посаду у непростий і трагічний для українського народу час».

«На Сході країни йде війна, ллється кров, гинуть і страждають люди. Відповідальність, покладена сьогодні на Предстоятеля Української Православної Церкви Московського патріархату, як ніколи велика», - сказав представник Церкви. Митрополит Іларіон вважає результати Собору єпископів УПЦ МП позитивними, що демонструють єдність.

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«Радий, що Собор єпископів Української Православної Церкви Московського патріархату пройшов успішно. Вільним волевиявленням архіпастирів обраний новий Предстоятель Православної Церкви Московського патріархату. Незважаючи на важкі політичні обставини, український єпископат, який представляє всі регіони країни, продемонстрував згуртованість і братську єдність», - зазначив владика Іларіон.

Також церковний ієрарх повідомив про те, що «вся велика й багатонаціональна Церква нині молиться про те, щоб Господь зміцнював новообраного митрополита Київського і всієї України в його новому і відповідальному служінні».