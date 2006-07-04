Коаліція завершила формування своєї Ради

Завершилось формування Ради парламентської Коаліції демократичних сил, створеної “Нашою Україною”, БЮТ та СПУ.

Як повідомила журналістам керівник інформаційного департаменту блоку «Наша Україна» Тетяна МОКРІДІ, сьогодні відбулись засідання фракцій, що входять до коаліції.

Вона нагадала, що «Наша Україна» до складу Ради коаліції висунула Бориса ТАРАСЮКА, Анатолія КІНАХА і Романа БЕЗСМЕРТНОГО; БЮТ - Юлію ТИМОШЕНКО, Олександра ТУРЧИНОВА та Миколу ТОМЕНКА, соціалісти делегували Олександра МОРОЗА, Йосипа ВІНСЬКОГО та Василя ЦУШКА.

Т.МОКРІДІ звернула увагу, що до Ради коаліції увійшли практично всі члени переговорної групи зі створення коаліції.

Відповідно до регламенту діяльності коаліції, за яким на кожну сесію обирається координатор коаліції почергового від кожної політичної сили, представленої в коаліції, на цій сесії парламенту координатором буде Ю.ТИМОШЕНКО.

Т.МОКРІДІ наголосила, що сформування Ради коаліції говорить про єдність в її лавах і про те, що коаліція діє