У Донецьку бойовики обстріляли центр міста – РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.

«Бойовики продовжують руйнувати інфраструктуру регіону. У Донецьку з площі біля залізничного вокзалу вони обстріляли з артилерії центр міста», - сказав Лисенко.

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