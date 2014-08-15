У Донецьку бойовики обстріляли центр міста – РНБО

14:05, 15 серпня 2014
Політика
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 У Донецьку бойовики з привокзальної площі обстріляли центр міста.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.

«Бойовики продовжують руйнувати інфраструктуру регіону. У Донецьку з площі біля залізничного вокзалу вони обстріляли з артилерії центр міста», - сказав Лисенко.

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