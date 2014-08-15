За добу у Донецьку загинули 11 мирних жителів

Про це повідомляється на сайті Донецької міської ради.

Як наголошується у повідомленні, ніч на 15 серпня в Донецьку пройшла напружено. Бойові дії ввечері і вночі розгорталися у Петровському і Ленінському районах міста. Жителі мікрорайону Широкий о 22.00 спостерігали спалахи у небі, імовірно, від запалювальних бомб, а потім заграву в районі хутора Широкий. Жителі селища шахти "Трудовська" повідомляють про обстріл з важких гармат і руйнування житлового фонду.Читайте такожБойовики з Донецька поспішають втекти в Крим, а Гіркін вдарився у православ'я - перехоплена розмова

У результаті артобстрілу у центрі міста 14 серпня пошкоджено будівлю Донецького обласного краєзнавчого музею: снарядами зруйновано покрівлю і пошкоджено перекриття, вибито 75% скління. Експонати музею не постраждали.

З 11.00 до 18.00 14 серпня проводився обстріл міста Моспіно, на територію якого випущено понад 90 артснарядів. Як результат, 40% міста постраждали: повністю або частково зруйновано 20 приватних житлових будинків, зупинено роботу шахти Моспінської, згоріли 2 квартири гуртожитку шахти.