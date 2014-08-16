Кошулинський: Раніше регіонали боялися Майдану, тепер підняли ніс

Таку думку він висловив в ефірі "Шустер live" у п'ятницю, пише Украинскя правда.

Він зазначив, що зараз у парламенті доводиться з великими проблемами ухвалювати важливі рішення.

"Я хочу нагадати 2012 рік: фракція Партії регіонів - 208, фракція комуністів - 33 разом 241 (депутатів - ред.) Сьогодні жодне рішення ВР без когось із цих людей неможливе", - каже Кошулинський.

"Свободівець" зазначив, що всі ці люди залишаються депутатами, хоч багато з них залишили фракцію ПР.

"Вони то вийшли з Партії регіонів, а ПР із них не вийшла", - каже Кошулинський

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"Далі залишаються депутатами Янукович-молодший Пшонка, Царьов, Клюєв. Нікого ще не позбавили (повноважень - ред), бо їх є більшість", - зазначає віце-спікер.

"Сьогодні вони, бачучи, що люстрації немає, нікого не посадили, ні в кого нічого з награбованого не забрали, перегрупувалися... Раніше боялися Майдану, тепер підняли ніс", - каже Кошулинський.

За його словами, "кількість агентів впливу Росії в парламенті зашкалює", тому віце-спікер закликав до якнайшвидшого оновлення складу парламенту.