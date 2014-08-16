Порошенко відновив традицію Ющенка зустрічатися з гостями в Будинку з химерами
21:46, 16 серпня 2014Політика
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Традицію вітати закордонні делегації в Будинку з химерами започаткували за президентства Віктора Ющенка. За часів Віктора Януковича про неї не згадували.
Офіційних гостей уперше за останні роки приймали в Будинку з Химерами / Фото УНІАН
Іноземних високих гостей знову приймають на Банковій у Будинку з химерами. Президент Петро Порошенко вперше за своєї каденції вітав на ґанку історичної будівлі президента Фінляндії, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
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Обидва очільники зійшлися на тому, що в їхніх держав багато спільного. Особливо - один сусід, із яким кожній доводилося мати чимало клопотів. Президент Фінляндії запевнив, що його маленька країна підтримуватиме Київ у важкі часи.
Традицію вітати закордонні делегації в Будинку з химерами започаткували за президентства Віктора Ющенка. За часів Віктора Януковича про неї не згадували.
Порошенко приймав іноземних високопосадовців у Будинку з химерами
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