Гуманітарний вантаж із Росії надходитиме партіями по 30 машин

Про це заявив глава Державна фіскальна служба України Анатолій Макаренко на своїй сторінці в Facebook у неділю, 17 серпня.

За його словами, прибуття офіційних представників Червоного Хреста очікується в понеділок, 18 серпня.

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"Вантаж, за погодженням з місією Червоного Хреста, надходитиме в міжнародний пункт пропуску Ізварине - Донецьк (Ростовської обл.) партіями (до 30-ти транспортних засобів) і передаватися для подальшого супроводу тільки офіційним представникам Червоного Хреста і тільки після проведення всіх заходів прикордонно-таможенного контролю", - написав Макаренко.