Аваков подав в уряд документи на відставку Євдокимова

За словами радника міністра Антона Геращенка, "протягом цього тижня документи повинні бути розглянуті", передає ZN.UA. "Має бути прийнято рішення про його звільнення, якщо Кабінет міністрів його підтримає. Ми вважаємо - підтримає ", - зазначив Антон Геращенко.

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Як відомо, відставки першого заступника міністра внутрішніх справ Володимира Євдокимова вимагав "Правий сектор".

Раніше "Правий сектор" звернувся до президента Петра Порошенка з закликом негайно "навести порядок в МВС, звільнивши одіозних представників антиукраїнських сил з посад в МВС і почати розслідування їх злочинної діяльності".