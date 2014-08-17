МЗС закликає НАТО і ЄС надати Україні військову допомогу

23:58, 17 серпня 2014
Політика
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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав НАТО та Євросоюз надати Києву військову підтримку для боротьби з сепаратистами на Донбасі. 

/ Wikipedia

Про це міністр заявив в інтерв’ю німецькому радіо Deutschlandfunk, передає Радіо Свобода

«Ми потребуємо військової допомоги. Якби ми б отримали таку допомогу, нашим військовим було б легше», – сказав Клімкін.

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Павло Клімкін наголосив, що ЄС і НАТО мають визначитися, що вони можуть і мають зробити, коли правила зламані. Клімкін зазначив, що йдеться про анексію Криму та роль Росії у дестабілізації ситуації на Донбасі. 

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