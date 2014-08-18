Турчинов: країни Заходу не усвідомлюють до кінця загрозу з боку РФ

Таку заяву зробив голова Верховної Ради Олександр Турчинов в інтерв'ю балтійському інформаційному агентству BNS, повідомляє delfi.lt.

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"Мені здається, що саме військова загроза, саме те, що йде спроба зламати усталений світовий порядок, це відчуття ще до кінця не усвідомлено", - сказав Олександр Турчинов. За його словами, всі вважають, що це можна називати локальним конфліктом, який можна вирішити з допомогою умовлянь, або переконування. "А у нас кожен день ллється кров, у нас кожен день гинуть українці, ми бачимо жорстокість, агресію, цинізм російської армії", - заявив Олександр Турчинов.

Він зазначив, що Росія намагається змінити кордони держав, і це становить загрозу для безпеки всієї Європи. "Це спроба Росії після Другої світової війни переглянути кордони держав, це спроба зруйнувати всі мирні міжнародні механізми, які створені цивілізованими країнами", - підкреслив спікер Верховної Ради, додавши, що опір агресору - проблема не тільки України. "Сьогодні Україні потрібна реальна підтримка, в тому числі військова технічна допомога", - сказав Олександр Турчинов. "Нам потрібна сучасна зброя, авіаційна техніка", - заявив спікер парламенту.