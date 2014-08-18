Порошенко вивів Парубія зі складу РНБО

Відповідний документ оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Цим указом «на часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 16 червня 2014 року № 528 "Про склад Ради національної безпеки і оборони України" (зі змінами, внесеними Указами від 23 червня 2014 року № 549 та від 5 липня 2014 року № 571)» зі складу Ради національної безпеки і оборони України виведено Андрія Парубія.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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