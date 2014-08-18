Порошенко вивів Парубія зі складу РНБО
19:54, 18 серпня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко підписав Указ № 654/2014 «Про зміну у складі Ради національної безпеки і оборони України».
Парубія виведено зі складу РНБО / УНІАН
Відповідний документ оприлюднено на офіційному сайті глави держави.
Цим указом «на часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 16 червня 2014 року № 528 "Про склад Ради національної безпеки і оборони України" (зі змінами, внесеними Указами від 23 червня 2014 року № 549 та від 5 липня 2014 року № 571)» зі складу Ради національної безпеки і оборони України виведено Андрія Парубія.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
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