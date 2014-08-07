Порошенко звільнив Парубія з посади секретаря РНБО

Відповідний указ оприлюднений на офіційному сайті президента України.

Андрій Парубій заявляє, що подав у відставку з посади секретаря Ради національної безпеки та оборони України.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Подав у відставку з посади секретаря РНБО України. В час війни коментувати відставку вважаю неприйнятним. Продовжую займатися допомогою фронту. В першу чергу - добровольчим батальйонам. Разом переможемо російського агресора. Слава Україні», - написав Парубій.

Як повідомляє ZN.UA, наразі в будівлі РНБО у Києві проходить зустріч Порошенка та Парубія, на якій президент офіційно прийме його відставку. Під час зустрічі Порошенко не повідомив, хто займе міце секретаря РНБО.

У своєму Twitter прес-секретар глави держави Святослав Цеголко підтвердив інформацію про заяву Парубія. "На будь-якій посаді Парубій залишається в команді президента. Порошенко подякував секретарю РНБО за роботу", - написав він.