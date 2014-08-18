Сапери в зоні АТО за тиждень знешкодили понад 20 тисяч мін, снарядів та гранат

Українські силовики впродовж тижня знешкодили понад 20 тисяч мін, снарядів та гранат.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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«В умовах активних бойових дій саперами ЗС України за останній тиждень знешкоджено понад 20 тисяч мін, снарядів та гранат», - зазначив він.

Також Лисенко зауважив, що через те, що бойовики використовують міни новітнього зразка, військові інженери знешкоджують їх методом підриву.