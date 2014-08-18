Сапери в зоні АТО за тиждень знешкодили понад 20 тисяч мін, снарядів та гранат
21:33, 18 серпня 2014Політика
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Терористи використовують міни новітнього зразка, військові інженери знешкодили їх методом підриву.
Ілюстративне зображення / Фото УНІАН
Українські силовики впродовж тижня знешкодили понад 20 тисяч мін, снарядів та гранат.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
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«В умовах активних бойових дій саперами ЗС України за останній тиждень знешкоджено понад 20 тисяч мін, снарядів та гранат», - зазначив він.
Також Лисенко зауважив, що через те, що бойовики використовують міни новітнього зразка, військові інженери знешкоджують їх методом підриву.
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