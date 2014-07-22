Сапери знешкодили 63 вибухових снаряди на шляхах до Слов'янська

Про це повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури.

Фахівці понад 10 днів ретельно перевіряють кожен міст і залізничний переїзд, а інколи на прохання місцевих мешканців заходять і на приватні території, де знаходять різні види вибухівки й снарядів.

"Наразі бійці Держспецтрансслужби знайшли та знешкодили 63 різного роду вибухових снаряди, 9 мін, 6 гранат від підствольного гранатомета, 4 некеровані авіаційні ракети, 6 електродетонаторів та 3 підривники до артилерійських снарядів. Також знайдено і знищено понад 4 кг вибухової речовини – амоніт", - йдеться у повідомленні.

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За іформацією, сапери вже перевірили 37 залізничних ділянок (перегонів, переїздів, станцій), 19 штучних споруд (мостів, шляхопроводів, труб, віадуків) та 16 автомобільних мостів і шляхопроводів.

"У Слов’янську працюють фахівці своєї справи. Військові транспортники досконало володіють необхідними навичками та мають практичний досвід розмінування транспортних комунікацій", - зазначив Голова Адміністрації Держспецтрансслужби, генерал-лейтенант Микола Мальков.