Армія уже готується до зими - РНБО

Партия регионов оце розповів речник РНБО Андрій Лисенко в ефірі "Свободи слова" на ICTV, передає Українська правда.

"Ми готові до будь-яких погодних умов. Військових завжди навчали виживати у будь-яких умовах", - розповів Лисенко.

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"Уже зараз теплі речі підготовлені і частина уже відправляється до частин. Ми вже готуємось, що не колись зима прийде, а якщо так трапиться, що нам треба буде вести бойові дії в холод, чи дощ, то ми будемо уже готові", - запевнив речник РНБО.