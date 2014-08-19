Бойовики поширюють брехливу інформацію про втрати сил АТО - Дмитрашковський

Про це УНІАН повідомив прес-офіцер АТО Олексій Дмитрашковський, коментуючи інформацію, поширювану російськими ЗМІ про нібито численні жертви серед українських силовиків і захоплену бойовиками військову техніку.Читайте такожУкраїнська армія організувала 33 опорні пункти для блокування бойовиків у районі Донецька - експерт

«Свідомо брехливу інформацію поширюють бойовики для підняття духу, що впав, своїх підопічних. Ці казки вигадуються щодня про збиті літаки, вертольоти, про захоплення техніки, знищення військових, цілих частин, тому особливої уваги на всі ці повідомлення звертати не варто», - заявив він.

Прес-офіцер відзначив: «Нічого не приховувалося, про всі втрати повідомлялося, все це можна легко перевірити, у всіх зведеннях прес-центру АТО вся інформація є».