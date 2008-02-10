Янукович: це не влада, якщо вона буде по підвалах ходити...

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає неприпустимою можливість голосування коаліцією поза сесійною залою

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу “1+1”, відповідаючи на запитання, як реагуватиме фракція у випадку, коли коаліція через блокування роботи Верховної Ради перейде в інше приміщення для голосування.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив: “Я навіть не хочу про це казати”. “Це вже не влада, якщо вона буде по підвалах ходити і голосувати. Є парламент і треба голосувати в парламенті”, - підкреслив лідер Партії регіонів.

На його думку, такі кроки коаліції ображали б український народ і державу.