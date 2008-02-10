Турчинов хоче міжнародної газової ревізії

Перший віце-прем‘єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ наголошує, що Україна не проводила та не проводить несанкціонований відбір газу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кабінету міністрів України.

За словами О.ТУРЧИНОВА, НАК «Нафтогаз України» виконує всі міжнародні зобов‘язання, взяті Україною, в тому числі і щодо транспортування газу до Європи.

«Україна займає чітку та послідовну правову позицію. У нагнітанні ситуації навколо газового питання єдина мета - усілякими засобами залишити на внутрішньому та зовнішньому ринках України газового посередника. Ми готові запросити міжнародних спостерігачів, аби підтвердити, як ми сумлінно виконуємо всі взяті зобов‘язання і не використовуємо газ, який Україні не належить», - наголосив О.ТУРЧИНОВ.

Перший віце-прем‘єр-міністр підтвердив, що у НАК «Нафтогаз України» дійсно є борги, що залишилися від діяльності попереднього уряду, проте «Нафтогаз України» готовий забезпечити повні розрахунки по боргах за умови підписання прямого контракту та відповідних документів з російським «Газпромом». О.ТУРЧИНОВ також повідомив, що сьогодні у Москву для врегулювання ситуації навколо цього питання відправилося керівництво НАК «Нафтогаз України».

Як повідомлялося, "Газпром" заявив, що може з 12 лютого припинити постачання російського газу в Україну. Згідно із заявою компанії, станом на 7 лютого в Україні "осіло" 1,5 млрд. куб. м. російського газу і виникла заборгованість у розмірі 500 млн. дол.

Враховуючи, що постачання російського газу в Україну не передбачені балансом "Газпрому" на 2008 рік, для того, щоб вони могли бути продовжені "Газпром", вимагає від української сторони терміново створити для цього юридичні підстави - підписати контракти і акти та невідкладно забезпечити повне погашення заборгованості, що накопичилася. Якщо цього зроблено не буде, "Газпром" обіцяє припинити постачання російського газу в Україну.

«Газпром» проінформував Європейську комісію про ситуацію з постачаннями газу в Україну, через яку російський газ транзитом поставляється в країни Європи.

У свою чергу НАК "Нафтогаз України" вважає необгрунтованим звинувачення російського "Газпрому" в несанкціонованому відборі газу українською компанією.