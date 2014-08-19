Батальйон "Донбас" зазнав втрат і вийшов з бою під Іловайськом, "Шахтарськ" продовжує бій

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба батальйону.

"Станом на 22-у годину "бійці батальйону "Донбас" вийшли з бою під Іловайськом. Весь день точився складний та запеклий бій, у результаті якого постраждала велика кількість військових "Донбасу". Кількість поранених уточнюється", - заявили у прес-службі.

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Чотирьох бійців батальйону вбили бойовики.

Бій з терористами під Іловайськом продовжує батальйон "Шахтарськ".

Про це повідомляється в Твіттері батальйону.

"Батальйон "Шахтарськ" все ще веде бій під Іловайськом: 2 вбитих, 6 поранених", - йдеться в повідомленні.