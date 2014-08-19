Батальйон "Донбас" зазнав втрат і вийшов з бою під Іловайськом, "Шахтарськ" продовжує бій
23:56, 19 серпня 2014Політика
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В результаті важких боїв батальйон "Донбас" зазнав втрат і змушений був вийти з бою під Іловайськом.
REUTERS
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба батальйону.
"Станом на 22-у годину "бійці батальйону "Донбас" вийшли з бою під Іловайськом. Весь день точився складний та запеклий бій, у результаті якого постраждала велика кількість військових "Донбасу". Кількість поранених уточнюється", - заявили у прес-службі.
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Чотирьох бійців батальйону вбили бойовики.
Бій з терористами під Іловайськом продовжує батальйон "Шахтарськ".
Про це повідомляється в Твіттері батальйону.
"Батальйон "Шахтарськ" все ще веде бій під Іловайськом: 2 вбитих, 6 поранених", - йдеться в повідомленні.
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