Голова МЗС Туреччини очолить уряд країни
01:36, 20 серпня 2014Політика
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Новим прем'єр-міністром Туреччини скоріше за все стане міністр закордонних справ Ахмет Давутоглу
Ахмет Давутоглу скоріше за все стане прем'єр-міністром Туреччини
Про це заявив, колишній президент Туреччини Абдуллах Гюль, повідомляє Reuters.
"Давутоглу, скоріше за все, вступить на посаду голови правлячої фракції - Партія Справедливості. Ми підтримаємо його", - заявив Гюль.
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Таким чином, голова МЗС Туреччини стане прем'єр-міністром країни.
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