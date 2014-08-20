Голова МЗС Туреччини очолить уряд країни

Новим прем'єр-міністром Туреччини скоріше за все стане міністр закордонних справ Ахмет Давутоглу

Про це заявив, колишній президент Туреччини Абдуллах Гюль, повідомляє Reuters. "Давутоглу, скоріше за все, вступить на посаду голови правлячої фракції - Партія Справедливості. Ми підтримаємо його", - заявив Гюль. Читайте такожПорошенко привітав Ердогана з перемогою на виборах Президента Туреччини Таким чином, голова МЗС Туреччини стане прем'єр-міністром країни.

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