В Україні створили безпілотник для військових "Дніпро 1"

Наразі військові вже отримали 4 роботизовані безпілотні літальні апарати, найближчим часом планується передача ще 10 таких літаків.

Партію з десяти розвідувальних пристроїв уже відправили до зони АТО. Над створенням безпілотника працювали найкращі вчені України на замовлення Дніпропетровської ОДА. Читайте такожНа Дніпропетровщині почали випускати вітчизняні безпілотники для армії Пілотний проект профінансував Фонд оборони країни, куди перерахували гроші місцеві бізнесмени.

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