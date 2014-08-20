Терористи обстріляли Макіївку, є загиблі - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«У Макіївці Донецької області терористи обстріляли житлові райони та промислові об’єкти, є жертви серед мирного населення», - сказав Лисенко.

Крім цього, за його словами, у селі Нижня Кринка Макіївської міськради внаслідок бойових дій знеструмлено шахту «Ясинівка-Глибока», що призвело до її затоплення.

Читайте такожУ Макіївці внаслідок попадання снаряда загорівся суд, містом їздять танки бойовиків - очевидціТакож у Макіївці бойовики терористичного угруповання «ДНР» викопали траншеї прямо посеред житлового кварталу. Водночас місцеві жителі виступили проти того, щоб бойовики використовували їх місто як поле бою.