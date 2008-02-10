На роль українського Бонапарта претендують двоє

Цього року слід відмовитися від змін до Конституції. Не тому, що її не потрібно міняти, а тому що найбільш благі пропозиції та проекти, хоч би в якому центрі вони розроблялися, не можна приймати за два місяці галопом. Це дискредитує не тільки саму ідею, а й “перетворює конституційний процес на каламутну воду”. Так заявив політолог Андрій Єрмолаєв під час круглого столу в УНІАН.

Нинішня ситуація, на думку політолога, нагадує Францію 1793 року, коли криза жирондистів призвела до пошуку “фігури порядку”. “Ми входимо в епоху пошуку свого Бонапарта. Найцікавіше, що на роль Бонапарта є два претенденти. І це не “біло-голубі”, - вважає Єрмолаєв.

“Це Віктор Ющенко і Юлія Тимошенко. Один це намагається робити легально, спираючись на підтримку великої олігархії, Секретаріат, розробку ініціативного конституційного процесу, через Конституцію. Друга це робить за фактом, просто опираючись на волю народу, яку вона культивує за допомогою грошей Ощадбанку. Це два шляхи до одного результату”.

Політолог думає, що шанс щось змінити у України є ”якщо в один час – 2009 року – провести президентські та парламентські вибори.”

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