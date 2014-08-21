Добровольчі батальйони зараз виконують завдання збройних сил - Геращенко

Про це написав радник глави МВС Антон Геращенко в соцмережі.

"Бійці «Донбасу» вважають, що керівництво АТО "пустило их в расход". Я говорив зараз зі всіма командирами 4 добровольчих батальйонів, які беруть участь в операції в Іловайску - Батальйону Нацгвардії - "Донбас", спецбатальонами міліції - "Шахтарськ", "Азов", "Дніпро". Фактично вони зараз виконують завдання збройних сил, які повинні бути поставлені перед бронетанкової або мотопіхотної бригади, практично не маючи при цьому важкого озброєння", - пише Геращенко.Читайте також"Укроборонпром" гальмує питання продажу МВС і Нацгвардії 10 танків - Геращенко

Він підкреслив, що з 10 БМП, які батальйонам передали ВСУ, залишилося 5 штук і ті практично без боєкомплекту.

"Висока якість і точність роботи артилеристів, це хороша підмога, але щільність вогню для поразки всіх угруповань противника не достатня на цьому напрямку. Також під Іловайськ ВСУ не дали жодної одиниці танків, в той час як вчора терористи на трьох або чотирьох танках намагалися прорватися у заблоковане місто", - розповів радник МВС.

Він також повідомив, що, на думку командирів, в Іловайську з ними воюють добре підготовлені загони російських найманців, схоже, що з кадрового складу російської армії.

Нагадаємо, в боях за Іловайськ загинули 19 українських силовиків, 46 - поранені.