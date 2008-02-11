Яценюк про Ющенка, Тимошенко, протистояння та надумані речі
Версія від Голови ВР
Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК не вважає, що сьогодні існує протистояння між Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ та прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО.
Про це він заявив в ефірі телеканалу «1+1» в неділю.
«Я гадаю, що це надумані речі. Це хтось хоче інспірувати це протистояння», - сказав А.ЯЦЕНЮК.
За його словами, ті протиріччя які сьогодні виникають між Президентом та головою уряду є “простою щоденною роботою”. «Кожен має свою позицію, кожен її відстоює і кожен діє в межах конституційних повноважень», - сказав А.ЯЦЕНЮК.
Голова ВР закликав не сприймати таку ситуацію як існування конфлікту. «Це ж не конфлікт особистостей. Тут іде різне бачення, різні погляди», - сказав він і висловив переконання, що рано чи пізно Президент та прем’єр дійдуть консенсусу.
«Я сподіваюсь на те, що ніякого розколу в командах немає і мова іде про те, що кожна дія, яка робиться як на Банковій, так і на Грушевського, виключно для того, щоб країна краще розвивалася», - додав А.ЯЦЕНЮК.