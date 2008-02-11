Яценюк про Ющенка, Тимошенко, протистояння та надумані речі

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК не вважає, що сьогодні існує протистояння між Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ та прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО.

Про це він заявив в ефірі телеканалу «1+1» в неділю.

«Я гадаю, що це надумані речі. Це хтось хоче інспірувати це протистояння», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, ті протиріччя які сьогодні виникають між Президентом та головою уряду є “простою щоденною роботою”. «Кожен має свою позицію, кожен її відстоює і кожен діє в межах конституційних повноважень», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Голова ВР закликав не сприймати таку ситуацію як існування конфлікту. «Це ж не конфлікт особистостей. Тут іде різне бачення, різні погляди», - сказав він і висловив переконання, що рано чи пізно Президент та прем’єр дійдуть консенсусу.

«Я сподіваюсь на те, що ніякого розколу в командах немає і мова іде про те, що кожна дія, яка робиться як на Банковій, так і на Грушевського, виключно для того, щоб країна краще розвивалася», - додав А.ЯЦЕНЮК.