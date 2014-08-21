Уряд завершив підготовку до виконання Угоди про асоціацію з ЄС - Семерак

Про це заявив міністр Кабінету міністрів Остап Семерак, повідомляє Урядовий портал.

За словами Семерака, створення Урядового комітету на чолі з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком, призначення заступників міністрів з питань євроінтеграції, а також формування структури Урядового Офісу з питань євроінтеграції свідчать про те, що «Кабінет міністрів стовідсотково готовий виконувати Угоду про асоціацію відразу після її ратифікації Верховною Радою».

Як повідомляв УНІАН, 21 серпня Кабінет міністрів України призначив 9 заступників міністрів з питань євроінтеграції, включаючи заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України – торгового представника України Валерія П‘ятницького.

Читайте такожШеремета пояснив причину своєї відставкиЗокрема, за рішенням уряду, заступником міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції стала Оксана Рейтер, заступником міністра внутрішніх справ – Тігран Авакян, заступником міністра соціальної політики – Сергій Устименко, заступником міністра регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ – Мирослав Кошелюк, заступником міністра закордонних справ - Олена Зеркаль, заступником міністра оборони – Ігор Кабаненко, заступником міністра молоді і спорту – Микола Мовчан, заступником міністра культури – Світлана Фоменко.

Раніше Кабмін призначив Валерія П‘ятницького, урядового уповноваженого з питань європейської інтеграції, на нову посаду – заступником міністра економічного розвитку і торгівлі України - торгового представника України. Його завданням стане просування і захист інтересів українських товаровиробників на зарубіжних ринках.

Представляючи інших заступників міністра, Семерак відзначив, що таким чином остаточно сформовано урядовий комітет з питань європейської інтеграції.