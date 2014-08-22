Порошенко схвалив відновлення діяльності військових прокуратур

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави. Законом, який Верховна Рада прийняла 14 серпня, визначається порядок утворення, укомплектування та матеріально-технічного забезпечення військових прокуратур, а також соціального захисту їх працівників зі статусом військовослужбовців.

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За законом, до військових прокуратур належать Головна військова прокуратура (на правах структурного підрозділу Генеральної прокуратури України),військові прокуратури регіонів (на правах обласних), військові прокуратури гарнізонів та інші військові прокуратури, прирівняні до прокуратур міст і районів. Головну військову прокуратуру очолює заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор.

У випадках, коли в силу виняткових обставин на певних адміністративно-територіальних одиницях не діють органи прокуратури, які повинні здійснювати там нагляд за рішенням генерального прокурора виконання їх функцій може бути покладено на військові прокуратури. Освіта, реорганізація та ліквідація військових прокуратур, визначення їх статусу, компетенції, структури та штатів здійснюється генпрокурором.

Військовими прокурорами і слідчими призначаються громадяни з числа офіцерів, які проходять військову службу або знаходяться в запасі, з вищою юридичною освітою.

Як повідомлялося, військові прокуратури були ліквідовані в 2012 році.