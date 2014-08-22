Звільнений з полону терористів британець розповів про тортури та знущання

Як пише видання Daily Mail, 21-річний британець, котрий приїхав в Україну вчитися на хірурга, сказав, що його затримали бойовики під час конфлікту із п'яним чоловіком, котрий напав на нього біля магазину у Донецьку.

"Я зайшов купити цигарки та російськомовний чоловік, котрий був під впливом алкоголю, почав кричати на мене. Я розумію трохи мову, але він ставав все більш агресивним через те, що я говорив англійською. Потім він мене вдарив, та я вдарив його у відповідь і після цього хтось закликав так звану місцеву поліцію - "ополченців", - розповів він.

Читайте такожТерористи захопили в полон громадянина Швеції - РНБО За його словами, прибігло четверо озброєних людей, котрі почали його бити, стріляти у повітря та пізніше бризнули в обличчя газом і закинули до багажника автомобіля.

Пізніше його забрали до невідомого приміщення, де продовжували бити, а також змушували до різного роду фізичних робіт, зокрема, рити траншеї.

"Вони били мене ногами та руками, а також автоматами та пістолетами. Вони робили це кожного дня годинами. Більшість з "ополченців" були п'яними",- розповідає британець, зауваживши, що він навіть просив їх вбити його, аби перестати терпіти ці знущання.

"Я був їхньою іграшкою. Часом коли їм ставало нудно вони змушували мене присідати та віджиматися від підлоги для їхньої розваги",- додав він.

Читайте такожГолову луганської "Просвіти" звільнили з полону: історик пробув у неволі майже два місяціГасім зауважив, що йому подобалося жити та вчитися у Донецьку до того моменту, коли там з’явилися російські найманці, з приходом яких все дуже різко змінилося.

Видання теж зауважило, що бойовики поклали паспорт британця біля вбитого українського солдата, заявивши, що це власне доказ того, що за українську армію воюють іноземні найманці.