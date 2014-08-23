Пропав мер Єнакієвого - ЗМІ

Про це повідомляє "Острів".

Зв'язок з Валерієм Олійником був втрачений близько 14.00 у четвер.

Читайте такожВ.о. голови Луганської ОДА заявила про зникнення мера міста Попасна

Валерій Олійник відомий тим, що був "призначений" екс-президентом Віктором Януковичем на посаду міського голови ще до оголошення виборів мера Єнакієвого.

Раніше Валерій Олійник брав участь у мітингах, які підтримували сепаратизм.