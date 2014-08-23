Пропав мер Єнакієвого - ЗМІ
01:57, 23 серпня 2014Політика
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У четвер, 21 серпня, увечері в міліцію звернулася сестра мера Єнакієвого Валерія Олійник, яка заявила про зникнення брата.
Зв'язок з Валерієм Олійником була втрачена близько 14.00 у четвер / panaceja.ucoz.ru
Про це повідомляє "Острів".
Зв'язок з Валерієм Олійником був втрачений близько 14.00 у четвер.
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Валерій Олійник відомий тим, що був "призначений" екс-президентом Віктором Януковичем на посаду міського голови ще до оголошення виборів мера Єнакієвого.
Раніше Валерій Олійник брав участь у мітингах, які підтримували сепаратизм.
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