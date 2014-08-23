Терористи в День Незалежності хочуть провести в Донецьку парад військовополонених - ЗМІ
02:56, 23 серпня 2014Політика
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Керівники терористичної ДНР підтвердили інформацію про проведення у Донецьку в День незалежності України параду військовополонених.
Терористи в День незалежності хочуть провести в Донецьку парад військовополонених / 5 канал
Про це повідомляє "ОстроВ" з посиланням на повідомлення журналістки Катерини Сергацкової в Фейсбук.
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«Сьогодні в ДНР повідомили, що в день Незалежності України вони влаштують у Донецьку парад українських полонених. Проведуть їх по головній вулиці міста: дивіться, мовляв, на фашистів. Чесно кажучи, до останнього вірилося, що це чергова тупа вигадка, яку потім хтось спростує. Але ні. І Пургін, і зовсім хворий на голову Хряков сказали, що парад відбудеться. Причому днрівці кажуть, що парад придумав Губарєв, а інше джерело - що рознарядка прийшла прямо з Москви», - написала журналістка.
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