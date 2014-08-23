Провокацій з "гуманітарним конвоєм" вдалося уникнути - Порошенко

Про це на спільній з канцлером Німеччини Ангелою Меркель прес-конференції в Києві заявив Президент України Петро Порошенко, передає РБК-Україна.

"Вчора на територію України прорвався так званий гуманітарний конвой... Більше 185 вантажівок вже повернулися в Росію, і завдяки нашим скоординованим зусиллям вдалося уникнути провокацій", - зазначив Порошенко.

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Нагадаємо, раніше в РНБО повідомили, що з території України сьогодні виїхали 184 грузовикароссийского гуманітарного конвою.