Порошенко та Меркель зустрілись у Києві

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.

На початку зустрічі Порошенко назвав символічним той факт, що візит Федерального Канцлера відбувається у День Державного Прапора України та напередодні Дня незалежності. Він також відзначив, що зараз Україна єдина, як ніколи, та проходить «дуже трагічний тест» у своїй історії.

Глава держави наголосив на тому, що, за останніми даними, рівень підтримки громадянами незалежності зараз навіть вищий, ніж у 1991 році, коли країна її здобула.

Петро Порошенко назвав Ангелу Меркель "добрим другом та сильним адвокатом України" та відзначив, що за останні 2 місяці вони спілкувалися більше 20 разів, і це дуже допомогло Україні захистити свої інтереси.

Читайте такожМеркель похвалила розумну реакцію української сторони на "гуманітарне" вторгненняГлава української держави висловив подяку народу Німеччини за підтримку народу України у його прагненні миру та демократії.

Президент України подякував народу Німеччини за підтримку народу України у його прагненні миру http://t.co/hDDyuRS7zVpic.twitter.com/YreFkxqE0y — APU (@APUkraine) August 23, 2014

В свою чергу, Ангела Меркель відзначила, що має намір в Києві обговорити питання підтримки Німеччиною України у складні для неї часи та "шлях до миру, яким ми маємо пройти".