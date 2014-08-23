Телеканал «1+1» терміново відкликає з Москви свого кореспондента

Телеканал «1+1» терміново відкликає з Москви власного кореспондента Маргариту Ситник, оскільки їй загрожує арешт, повідомляє ТСН.ua.

"Ми дізналися, що поки Маргарита перебувала у відпустці поза Москвою, до її друзів завітало ФСБ з "проханням" повідомити про місце перебування Маргарити та віддати телевізійну техніку, яку та залишила їм на збереження на час відпустки. Вимоги були пов'язанні з можливим звинуваченням пані Ситник у тероризмі. Маючи прикрий досвід спілкування з російськими державними структурами щодо наших журналістів, зокрема Жені Агаркова та Наталки Пісні, ми прийняли рішення відкликати Маргариту з Москви. Детальніше розповімо завтра в ТСН-тижні", - заявив керівник інформаційної служби "1+1 медіа" Сергій Попов.

Телеканал «1+1» готує офіційні документи для подання до російських державних структур з приводу акредитації нового спеціального кореспондента у Москві.

Телекомпанія сподівається, що влада Російської Федерації поважатиме право українських громадян отримувати об'єктивну інформацію.

Як повідомляв УНІАН, у березні поточного року кореспондента ТСН Наталку Пісню та оператора Сергія Кисельова після кількагодинного допиту депортували з Абхазії.

Агаркова затримали 18 липня у Воронежі, де він висвітлював перебіг судового процесу над українською льотчицею Надією Савченко. Агаркова затримали в готелі, де він проживав, суд виніс постанову про сплату штрафу та депортацію кореспондента з території Росії. Але журналіста незаконно утримували у міграційному ізоляторі протягом 10 діб.